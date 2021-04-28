Королева удивила современным подходом

Смерть принца Филиппа стала для Елизаветы II настоящим ударом. Достаточно взглянуть на фотографии с прощальной церемонии, чтобы понять, что королеве очень непросто принять смерть супруга, с которым она была вместе более 70 лет. Однако несмотря на скорбь и невосполнимую утрату Ее Величество вернулась к исполнению своих обязанностей на несколько дней раньше. Более того, она решила трансформировать классические траурные правила.

Так, Елизавета II начала работать уже спустя 4 дня после смерти принца, хотя официально траур должен был длиться 8 дней. Однако Ее Величество не стала публиковать свой официальный портрет в честь дня рождения, хотя, считают британцы, королева обязательно бы это сделала, если бы не смерть мужа.

Еще одна традиция, которую королева решила модернизировать – это специальные бланки. Во время траура они должны быть обрамлены черными краями. Но Елизавета II решила просто заменить привычный красный герб на черный, сообщает Express.

Как отметили британские таблоиды, этот жест показал готовность королевы к переменам и современным трансформациям. Более того, большая часть королевской семьи продолжает использовать бланки с черными краями, а подход Ее Величества в этом случае оказался более новаторским.

Ранее эксперты пришли к выводу, что после смерти Елизаветы II британской монархии может прийти конец. При этом катализатором таких глобальных перемен стало интервью принца Гарри и Меган Маркл Опре Уинфри. Герцог и герцогиня Сассекские запустили необратимый процесс, результатом которого может стать крах короны в Великобритании.