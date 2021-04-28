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Подкормка необходима огурцам не только в момент переноса рассады в открытый грунт, но и во время ее роста и созревания плодов. Для этого можно приготовить самое простое и полезное удобрение из молока.
Как приготовить самое простое и полезное удобрение для огурцов
Пупырчатые уродятся на славу, если регулярно подкармливать сеянцы. Сразу после их высадки в грунт, нужно сделать концентрированный раствор из 1 л дешевого обезжиренного молока, смешанного с 4 л воды.
В дальнейшем подойдет более легкий раствор. Понадобится 1 л молока влить в 10 л воды вместе с 10 каплями йода. Полученной смесью надо поливать сеянцы не реже одного раза через каждые 14 дней.
Это удобрение не только подпитает рассаду, но и своевременно защитит ее от фитофторы.
Также хорошо бы опрыскивать листья огурцов смесью 1 л молочной сыворотки с 2 каплями йода. Это обезопасит растения от всех грибковых болезней.
Ранее сообщалось, чем подкармливать огурцы для хорошего развития и плодоношения. Благоприятно повлияет на урожайность "пупырчатых" один настой.
Также стало известны секреты выращивания богатого урожая огурцов. Эти овощи будут расти как на дрожжах, если последовать 5 простым советам.
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