"Эстетика" Баумгартена впервые опубликована на русском языке без сокращений

"Эстетика" Баумгартена впервые опубликована на русском языке без сокращений
Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/www.globallookpress.com
Книгу выпустило издательство университета Дмитрия Пожарского

Труд немецкого философа XVIII века Александра Готтлиба Баумгартена "Эстетика" впервые опубликован на русском языке. До сих пор российские ученые, философы, историки и просто образованные люди для знакомства с этой работой пользовались изданиями на разных языках, но не могли прочитать на родном. Теперь это пробел в российской культуре восполнен: "Эстетика" переведена с латинского на русский язык в полном объеме.

Над переводом трудился коллектив профессиональных переводчиков, которые должны были не только проявить знание латыни, но и понимание стиля, образа мысли Баумгартена, досконально сохранить особенности его научного творчества, где присутствуют характерные черты языка гуманистов, поздних схоластов, Лейбница, Вольфа. При этом сделать это так, чтобы современный читатель понял, о чем идет речь.

Работа была длительной и кропотливой, но в результате 800-страничное издание под редакцией А. Белоусова и Ю. Шахова получилось очень изящным и полностью соответствующим оригиналу.

Теперь "Эстетика" Баумгартена, который, кстати, и ввел в обиход это понятие в значении "чувственное познание", доступна широкому кругу российских читателей. Это стало возможно во многом благодаря усилиям предпринимателя и мецената Романа Авдеева.

"Эстетика" никогда не переводилась на русский язык. Повторяя известную фразу о Пастернаке, получается, что "я Баумгартена не читал, но понимаю". Так не должно быть. Мне и моим друзьям удалось собрать коллектив заинтересованных профессионалов. Я надеюсь, что книга вызовет интерес не только специалистов, но и всех, кто хочет приобщиться к изящному стилю автора",

– отметил Роман Авдеев, комментируя выход книги.

В издательстве отмечают, что перевод сопровождается подробными комментариями, глоссарием эстетической терминологии А.Г. Баумгартена и указателем. Поэтому книга будет интересна как профессиональным историкам, так и всем интересующимся вопросами философии и теории искусства.

Николай ВИКТОРОВ

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