"Эстетика" Баумгартена впервые опубликована на русском языке без сокращений

Книгу выпустило издательство университета Дмитрия Пожарского

Труд немецкого философа XVIII века Александра Готтлиба Баумгартена "Эстетика" впервые опубликован на русском языке. До сих пор российские ученые, философы, историки и просто образованные люди для знакомства с этой работой пользовались изданиями на разных языках, но не могли прочитать на родном. Теперь это пробел в российской культуре восполнен: "Эстетика" переведена с латинского на русский язык в полном объеме.

Над переводом трудился коллектив профессиональных переводчиков, которые должны были не только проявить знание латыни, но и понимание стиля, образа мысли Баумгартена, досконально сохранить особенности его научного творчества, где присутствуют характерные черты языка гуманистов, поздних схоластов, Лейбница, Вольфа. При этом сделать это так, чтобы современный читатель понял, о чем идет речь.

Работа была длительной и кропотливой, но в результате 800-страничное издание под редакцией А. Белоусова и Ю. Шахова получилось очень изящным и полностью соответствующим оригиналу.

Теперь "Эстетика" Баумгартена, который, кстати, и ввел в обиход это понятие в значении "чувственное познание", доступна широкому кругу российских читателей. Это стало возможно во многом благодаря усилиям предпринимателя и мецената Романа Авдеева.

"Эстетика" никогда не переводилась на русский язык. Повторяя известную фразу о Пастернаке, получается, что "я Баумгартена не читал, но понимаю". Так не должно быть. Мне и моим друзьям удалось собрать коллектив заинтересованных профессионалов. Я надеюсь, что книга вызовет интерес не только специалистов, но и всех, кто хочет приобщиться к изящному стилю автора",

– отметил Роман Авдеев, комментируя выход книги.

В издательстве отмечают, что перевод сопровождается подробными комментариями, глоссарием эстетической терминологии А.Г. Баумгартена и указателем. Поэтому книга будет интересна как профессиональным историкам, так и всем интересующимся вопросами философии и теории искусства.