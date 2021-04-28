В этом деле пригодятся несколько лайфхаков

Любому огороднику хочется, чтобы на его земле красовались не только овощи, зелень, кустарники и плодовые деревья, но и бахчевые созревали и наливались сладостью. От такого никто не откажется, в каком бы климате ни жил.

Сделать это вполне реально. Пригодятся всего несколько лайфхаков.

Как сажать арбузы и дыни

Вначале следует посеять рассаду. Для этого лучше всего подойдут целлофановые мешочки с клип-баксами (арбузам – с глубиной 20 см, дыням – 15 см) и питательный грунт.

Семена нужно замочить на ватных дисках. Когда проклюнутся, можно сеять в заполненную почвой емкость, после чего полить и застегнуть – получатся мини-парники, которые можно поставить в ящики и держать в теплице.

Как только из земли покажутся росточки, клип– баксы надо открыть. По мере роста корни сеянцев в нем хорошо укрепятся и, благодаря тому, что из мешков их проще вынуть, не повредятся.

Через три недели, когда сеянцы хорошо вытянутся, их пора отправлять в землю на постоянное место. Тут важно соблюдать определенные правила.

Лунки делаются не меньше размеров мешочков, в которых находится рассада, по схеме для арбузов – 70х100, для дынь – на расстоянии 50 сантиметров. В каждую ямку следует налить отстоянной воды и поставить емкость с растением.

Разрезав мешок по боковому шву сверху донизу, его надо потянуть на себя с обратной стороны, тогда он легко сам уйдет из-под сеянца. После этого каждую лунку с кустиком нужно засыпать почвой.

После этого остается вовремя поливать, убирать сорняки и ждать урожая. Плоды порадуют и величиной, и вкусом.

Ранее сообщалось, что рассаду арбузов и дынь нельзя пикировать: ей такая процедура повредит. Семена бахчевых нужно сеять в отдельные емкости.