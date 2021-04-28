Напали с ножом: Жириновского чуть не убили в Тюмени

Напали с ножом: Жириновского чуть не убили в Тюмени
Владимир Жириновский. Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
Злодеям не понравились замечания политика

Глава либералов и демократов Владимир Жириновский рассказал леденящую душу историю о его поездке в Тюмень. Событие произошло больше четырех десятилетий назад, однако до сих пор сохранилось в памяти политика. Что неудивительно, учитывая, что в той передряге Жириновский мог расстаться с жизнью.

Неприятные воспоминания нахлынули на политического деятеля после того, как в тюменской гостинице "Восток" выделили отдельный персональный номер для лидера ЛДПР. Мини-музей в честь видного государственного деятеля появился с подачи тюменских либерал-демократов.

Рассказывая о своем опыте пребывания в данной гостинице, Жириновский огорошил слушателей. Политик заявил, что чуть не испустил дух в этом гостеприимном месте. Жириновский отправился в Тюмень с рабочей поездкой, там он исполнял обязанности адвоката. Будущий глава мощной политической силы разместился в многоместного номере в "Востоке".

При этом с соседями ему не повезло – двое мужчин злоупотребляли алкоголем и шумно себя вели. Когда Владимир Вольфович сделал им замечание, реакция была весьма агрессивной. На Жириновского напали с ножом и пытались зарезать.

По словам политика, он смог спастись от неминуемой смерти только благодаря толстой шубе. Удар пришелся по ней и не привел к ранению, передает слова Жириновского издание URA.RU.

Ольга ФЕДОРОВА

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Лохи какие то напали на него, нарики, их полно там. Кому он нужен.
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