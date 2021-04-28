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В Кремле назвали инцидент с российским флагом на ЧМ по шашкам досадным. Такую оценку произошедшему дал официальный представитель администрации президента Дмитрий Песков.
Наш триколор убрали прямо во время матча представительниц РФ и Польши. Возможно, россиянка и проиграла из-за этого, допустил пресс-секретарь главы государства.
Председатель извинился. На этом инцидент "может быть исчерпан", добавил Песков.
Как напоминает телеканал "360", это произошло в финале чемпионата. Когда шел поединок между главными соперницами – россиянкой Тамарой Тансыккужиной и шашисткой из Польши Натальей Садовской – один из организаторов Яцек Павлицкий убрал с игрового стола российский флаг.
Организаторам пришлось это сделать. С таким требованием им поступил звонок из WADA, пояснила "Газете.Ru" сама участница турнира из нашей страны.
Финал ЧМ по шашкам начался 23 апреля и продлится до 3 мая. Он проходит в Польше.
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