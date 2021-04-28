На базе городских больниц столицы откроют новые комплексы "Скорых"

К 2024 году в Москве построят шесть скоропомощных корпусов. Об этом рассказал мэр Сергей Собянин 28 апреля – в День работника скорой медицинской помощи.

Служба скорой помощи столицы – это огромная сеть, объединяющая сотрудников, принимающих вызовы по телефону, водителей, врачей, младший медицинский персонал. От того, как быстро пациент получит лечение, зависит его здоровье и жизнь. Поэтому власти прилагают усилия для постоянного совершенствования этой системы.

В ближайшие пару лет в Москве на базе горбольниц появится шесть скоропомощных корпусов, с запуском которых удастся заметно сократить время с момента вызова до начала оказания пациенту экстренной медицинской помощи.

Новые комплексы "скорых" построят так, чтобы равномерно охватить всю Москву: два откроют в центре города и по одному на севере, юге, западе и востоке. Соответственно, уже будет сокращено время, которое уходит на дорогу. Плюс у каждой бригады будет планшет, подключенный к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС). Врач сможет еще на пути к пациенту заглянуть в его медицинскую карту и узнать, с чем человек сталкивался ранее.

"Маршрутизация экстренных пациентов в новых корпусах будет организована по принципу "триаж" (triage) – отбор/сортировка. В зависимости от состояния потоки больных будут разделены на три категории: "красную" (нельзя ждать ни минуты), "желтую" (требуется срочная помощь) и "зеленую" (все более или менее в порядке, угрозы для жизни нет)",

– пояснил в своем блоге Сергей Собянин. Он подчеркнул, что такое разделение позволит максимально сократить время оказание помощи экстренным "красным" больным. Новые корпуса спроектированы так, чтобы такие пациенты из машины скорой помощи сразу попадали в реанимацию или операционную.

Для пациентов "желтой" и "зеленой" категорий оказание помощи организуют по принципу "врач к пациенту". Это значит, что после быстрого оформления все осмотры и процедуры будут проводиться непосредственно у койки больного.

О комфорте родственников, ожидающих информации о состоянии поступившего по скорой пациента, тоже подумали. Для них будут организованы специальные комнаты.

Находиться в скоропомощном комплексе пациенты смогут от 1 до 24 часов. В дальнейшем человека или переведут в стационар, или выпишут, если состояние позволит.

Ранее Собянин напомнил москвичам об удобстве электронной медицинской карты.