Неприятные "сюрпризы" от погоды можно пережить без последствий

Иногда погода бывает настолько переменчива, что даже прогнозы синоптиков в итоге оказываются неверными. Как же быть, если вы уже пересадили рассаду помидоров в грунт, а тут неожиданно ударили холода? Не переживайте, спасти томаты от гибели можно. Нужно лишь выбрать способ, который подходит вам.

Обогрев

Пожалуй, это самый простой способ поддерживать нужную температуру в теплице. Просто установите внутри необходимое количество специальных обогревателей или тепловых вентиляторов. Если техники нет, тогда на помощь могут прийти чашки с горячей водой. Их нужно расставить по всему периметру теплицы, чтобы поднять температуру. Эффект будет кратковременным, но рабочим.

Утепление теплицы

Если кусты уже достаточно хорошо выросли, можно утеплить саму теплицу. Для этого натяните поверх нее специальную пленку или старые ковры и одеяла. Не забудьте оставить пространство между теплицей и "навесом", потому что именно в нем будет накапливаться тепло.

Позаботьтесь заранее

Если для вашего региона свойственны перепады температур, можно позаботиться об этой проблеме заранее. При формировали лунок утеплите их торфом или соломой, тогда помидорам точно будут не страшны заморозки.

Полив

Если по прогнозу погоды ожидаются заморозки, тогда скорее полейте томаты. Нет, это не испортит рассаду, а спасет ее. Причина проста – высокая теплопроводность воды. За счет этого тепло нижних слоев распространится и на верхние.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как выращивать рассаду томатов "рыночным способом".