Будет ли присутствовать на параде лидер Белоруссии, пока неизвестно

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Александр Лукашенко не получал специального приглашения от Владимира Путина на 9 Мая. Однако и другим лидерам не направляли особых приглашений, уточнил он.



Песков напомнил, что Россия и Белоруссия – это союзное государство. А потому никто не станет возражать, если Лукашенко захочет прилететь в Москву 9 мая. Однако пока Кремлю ничего не известно о том, изъявит ли он такое желание.

В России Парад Победы в 2021 году власти планируют провести в традиционном формате. Завтра, 29 апреля, а также 4 мая в столице пройдут ночные репетиции. Посмотреть на генеральную москвичи смогут 7 мая.

В прошлом году впервые в истории Парад Победы в Москве прошел дважды. Из-за пандемии коронавируса 9 Мая состоялась только его воздушная часть. Военный парад же перенесли на 24 июня. На это торжественное мероприятие были приглашены лидеры стран. В числе первых в Кремль прибыл Лукашенко.

Предлагаем вспомнить, как это было: все важные моменты парада, фото и видео – в нашем материале.