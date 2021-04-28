Лукашенко не дождался специального приглашения от Путина на 9 Мая

Лукашенко не дождался специального приглашения от Путина на 9 Мая
Александр Лукашенко. Фото: kremlin.ru/Global Look Press/www.globallookpress.com
Будет ли присутствовать на параде лидер Белоруссии, пока неизвестно

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Александр Лукашенко не получал специального приглашения от Владимира Путина на 9 Мая. Однако и другим лидерам не направляли особых приглашений, уточнил он.

Песков напомнил, что Россия и Белоруссия – это союзное государство. А потому никто не станет возражать, если Лукашенко захочет прилететь в Москву 9 мая. Однако пока Кремлю ничего не известно о том, изъявит ли он такое желание.

В России Парад Победы в 2021 году власти планируют провести в традиционном формате. Завтра, 29 апреля, а также 4 мая в столице пройдут ночные репетиции. Посмотреть на генеральную москвичи смогут 7 мая.

В прошлом году впервые в истории Парад Победы в Москве прошел дважды. Из-за пандемии коронавируса 9 Мая состоялась только его воздушная часть. Военный парад же перенесли на 24 июня. На это торжественное мероприятие были приглашены лидеры стран. В числе первых в Кремль прибыл Лукашенко.

Предлагаем вспомнить, как это было: все важные моменты парада, фото и видео – в нашем материале.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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