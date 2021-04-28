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По СМИ и соцсетям сегодня разлетелись видеокадры напуганной и озадаченной представительницы Белого дома Джен Псаки, в ходе выступления которой вдруг раздался какой-то то ли скрип ржавой двери, то ли заработавшей дрели. Россияне предложили свою версию произошедшего в духе самой американки.
Напомним, наша любимая американская птица-говорун и почитательница ярких бус после услышанного жуткого звука на мгновение замерла, а потом таки нашла слова, чтобы отреагировать. Она заметила, что здание Белого дома старое, а значит по нему может бродить "призрак" 16-го президента США Авраама Линкольна.
А вот автор телеграм-канала "Записки дилетанта" считает, что в святая-святых властной структуры Штатов пробрались вездесущие русские агенты, заполонившие собой всю Европу.
"Сказание о том, как Петров с Бошировым расшатывают стены в Белом доме", – с иронией написал пользователь.
"Стреляют, однако, очередью???))" – посмеялась пользователь Алла Борисовна в "Фейсбуке".
"Звук, похожий на скрип ржавой двери, прервал выступление Джен Псаки, но она призвала не пугаться и предположила,что это дух Авраама Линкольна бродит бродит по коридорам Белого дома... но все улыбнулись и подумали про Петрова и Башарова..." – также не избежал ныне популярной аналогии некто "Северное сияние".
"Петров и Боширов дверную ручку Новичком мажут!!!" – с сарказмом подчеркнул AlexZinovich.
Отсыл к отечественным поклонникам европейской архитектуры не случаен, пишет "ЦарьГрад". Издание указывает, что на Александра Петрова и Руслана Боширова уже пытаются "повесить" все громкие преступления, которые происходят в Старом свете.
Им приписывают якобы отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери в 2018 году. А недавно отметились власти Чехии, которые спустя семь лет после взрывов на оружейных складах в деревне Врбетице на востоке Республики в 2014-ом решили обвинить в этом инциденте этих же граждан РФ.
Сегодня и София сделала первый шаг, чтобы вот-вот списать на россиян вину в
серии подрывов на заводах и
складах в этом государстве.
Вооруженный конфликт нельзя допустить, но есть одна проблема