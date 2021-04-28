Россияне выдвинули свою версию происхождения странного скрипа на брифинге в администрации Байдена

По СМИ и соцсетям сегодня разлетелись видеокадры напуганной и озадаченной представительницы Белого дома Джен Псаки, в ходе выступления которой вдруг раздался какой-то то ли скрип ржавой двери, то ли заработавшей дрели. Россияне предложили свою версию произошедшего в духе самой американки.

Напомним, наша любимая американская птица-говорун и почитательница ярких бус после услышанного жуткого звука на мгновение замерла, а потом таки нашла слова, чтобы отреагировать. Она заметила, что здание Белого дома старое, а значит по нему может бродить "призрак" 16-го президента США Авраама Линкольна.

А вот автор телеграм-канала "Записки дилетанта" считает, что в святая-святых властной структуры Штатов пробрались вездесущие русские агенты, заполонившие собой всю Европу.

"Сказание о том, как Петров с Бошировым расшатывают стены в Белом доме", – с иронией написал пользователь.

"Стреляют, однако, очередью???))" – посмеялась пользователь Алла Борисовна в "Фейсбуке".

"Звук, похожий на скрип ржавой двери, прервал выступление Джен Псаки, но она призвала не пугаться и предположила,что это дух Авраама Линкольна бродит бродит по коридорам Белого дома... но все улыбнулись и подумали про Петрова и Башарова..." – также не избежал ныне популярной аналогии некто "Северное сияние".

"Петров и Боширов дверную ручку Новичком мажут!!!" – с сарказмом подчеркнул AlexZinovich.



Отсыл к отечественным поклонникам европейской архитектуры не случаен, пишет "ЦарьГрад". Издание указывает, что на Александра Петрова и Руслана Боширова уже пытаются "повесить" все громкие преступления, которые происходят в Старом свете.

Им приписывают якобы отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери в 2018 году. А недавно отметились власти Чехии, которые спустя семь лет после взрывов на оружейных складах в деревне Врбетице на востоке Республики в 2014-ом решили обвинить в этом инциденте этих же граждан РФ.

Сегодня и София сделала первый шаг, чтобы вот-вот списать на россиян вину в серии подрывов на заводах и складах в этом государстве.

