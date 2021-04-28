"Петров с Бошировым расшатывают стены": в Сети смеются над испуганной Псаки

"Петров с Бошировым расшатывают стены": в Сети смеются над испуганной Псаки
Джен Псаки. Фото: Jim LoScalzo - Pool via CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Россияне выдвинули свою версию происхождения странного скрипа на брифинге в администрации Байдена

По СМИ и соцсетям сегодня разлетелись видеокадры напуганной и озадаченной представительницы Белого дома Джен Псаки, в ходе выступления которой вдруг раздался какой-то то ли скрип ржавой двери, то ли заработавшей дрели. Россияне предложили свою версию произошедшего в духе самой американки.

Напомним, наша любимая американская птица-говорун и почитательница ярких бус после услышанного жуткого звука на мгновение замерла, а потом таки нашла слова, чтобы отреагировать. Она заметила, что здание Белого дома старое, а значит по нему может бродить "призрак" 16-го президента США Авраама Линкольна.

А вот автор телеграм-канала "Записки дилетанта" считает, что в святая-святых властной структуры Штатов пробрались вездесущие русские агенты, заполонившие собой всю Европу.

"Сказание о том, как Петров с Бошировым расшатывают стены в Белом доме", – с иронией написал пользователь.

"Стреляют, однако, очередью???))" – посмеялась пользователь Алла Борисовна в "Фейсбуке".

"Звук, похожий на скрип ржавой двери, прервал выступление Джен Псаки, но она призвала не пугаться и предположила,что это дух Авраама Линкольна бродит бродит по коридорам Белого дома... но все улыбнулись и подумали про Петрова и Башарова..." – также не избежал ныне популярной аналогии некто "Северное сияние".

"Петров и Боширов дверную ручку Новичком мажут!!!" – с сарказмом подчеркнул AlexZinovich.

Отсыл к отечественным поклонникам европейской архитектуры не случаен, пишет "ЦарьГрад". Издание указывает, что на Александра Петрова и Руслана Боширова уже пытаются "повесить" все громкие преступления, которые происходят в Старом свете.

Им приписывают якобы отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери в 2018 году. А недавно отметились власти Чехии, которые спустя семь лет после взрывов на оружейных складах в деревне Врбетице на востоке Республики в 2014-ом решили обвинить в этом инциденте этих же граждан РФ.

Сегодня и София сделала первый шаг, чтобы вот-вот списать на россиян вину в серии подрывов на заводах и складах в этом государстве.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость207816
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Гость213604
Джен дура ? <цензура>. А вы умные ?
А почему вы такие бедные если вы такие умные ?
С голой ж.....й и всех осуждают. Добрались до Псаки с Софией. Собачий лай по заказу. Хавают ересь-пропаганду и разбрасывают по сайтам.
Гость204345
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Гость213604
Джен дура ? <цензура>. А вы умные ?
А почему вы такие бедные если вы такие умные ?
А ты богатый что делаешь на сайте для бедняков? Зашёл похвастаться принадлежностью к жополизам табаки?
Гость 1847463
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Гость213604
Джен дура ? <цензура>. А вы умные ?
А почему вы такие бедные если вы такие умные ?
Ну хохлы тоже бедные , даже милостыню по всему миру просят, они тоже дураки ? Или твоя логика до такого еще не развилась? Конечно она дура, ей что на бумаге поднесут то она и говорит.
Гость213604
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Джен дура ? <цензура>. А вы умные ?
А почему вы такие бедные если вы такие умные ?
Гость205259
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Ну Запустила дух Линкольна, ну с кем не бывает, Сальца украиньского слопала видать перед выходом. Главное Бидону не давайте, он человек старый, разнесёт <цензура> весь белый дом потом
гость
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Такой дурой очень трудно быть! Это дура в кубе! (в третьей степени).
Гость219676
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Трудно быть дурой))))
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