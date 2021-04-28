Предстоит хорошо потрудиться, чтобы получить хороший урожай

Начало мая – достаточно насыщенный период для огородников. Нужно не только посадить определенные культуры, но и заняться внесением удобрений. Расскажем, о каких делах на участке ни в коем случае нельзя забыть.

Что делать в огороде

В начале мая можно браться за посадку картофеля. Следует ориентироваться на то, когда начнет цвести черемуха.

Нужно посеять на грядки свеклу, морковь, редис и зелень. В первых числах месяца сажают яровой чеснок и лук-севок; в период с 5 по 10 мая – репу.

До 10 мая необходимо высадить рассаду ранней и цветной капусты. Нельзя забывать и про внесение подкормок. Вашими незаменимыми помощниками в начале мая станут компост, зола и перепревший навоз.

Что делать в саду

В начале третьего месяца весны садовники должны обработать посадки средствами против вредителей. До того момента, как распустятся цветы, можно опрыскать кроны деревьев "Фуфаноном" или "Искрой".

Есть еще один эффективный метод. Несколько дней подряд приходите в сад рано утром и трясите деревья. Перед этим предварительно расстилайте под ними белую ткань. Ваши толчки спровоцируют падение насекомых, прячущихся в ветвях. Дело в том, что большинство вредителей заторможены из-за холода, поэтому их легче устранить. Как только на тряпке соберется достаточное количество насекомых, сожгите их.

Осмотрите садовую землянику. Избавьтесь от пораженных грибком листьев, а затем внесите удобрения.

Также внимательно осмотрите черную смородину. Срежьте крупные шарообразные почки, а сами кусты опрыскайте "Фуфаноном".

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