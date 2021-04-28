О своем смещении с должности Коболев узнал из СМИ

Кабинет министров Украины уволил главу НАК "Нафтогаз" Андрея Коболева. Решение было принято на заседании в среду, 28 апреля. Новый глава уже назначен.

Сенсационную новость сообщила в своем телеграм-канале нардеп Ольга Василевская-Смаглюк. Сам Коболев о предстоящей отставке не знал, поэтому комментировать журналистам ситуацию не стал. Только отметил, что заявлений "по собственному желанию" не писал.

Более того, нардеп Рады Алексей Гончаренко, который наблюдал за заседанием кабмина 28 апреля в онлайн-режиме, подчеркнул, что вопрос смене главы "Нафтогаза" не обсуждался, его даже не было в повестке дня.

"Возможно, они собрались потом отдельно, но я об этом не знаю",

– приводит слова Гончаренко "Обозреватель".

В украинских СМИ связывают это решение с опубликованным накануне отчетом. Выяснилось, что убытки "Нафтогаза" за прошлый год составили 19 миллиардов гривен, передает "Диалог.UA".

По информации издания "Страна", новым главой "Нафтогаза" стал и.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко. Его наделили полномочиями сроком на один год. Раньше Витренко был подчиненным Коболева, но потом у них произошел конфликт.