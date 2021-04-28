В администрации президента пока не располагают детальной информацией

Российский лидер Владимир Путин намерен принять участие в предстоящей пасхальной службе. Соответствующее заявление сделал сегодня, 28 апреля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Госслужащий отметил в беседе со СМИ, что президент посетит один из храмов, передает РИА "Новости".

В настоящее время не ясно, о каком конкретном храме идет речь. Пресс-секретарь президента России заявил, что позднее уточнит информацию по этому вопросу, сообщает телеканал "360".

До этого в Кремле сообщали, что президент намерен отказаться от участия в пасхальном богослужении и вместо этого поставит свечку в часовне, которая расположена на территории государственной резиденции.