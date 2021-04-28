Курс рубля
- Доллар США может рухнуть: финансист назвал условие
- Курс рубля резко вырос после слов Шойгу
- Послание Путина ударило по доллару и евро
Президент России Владимир Путин заявил, что проведет переговоры с Министерством здравоохранения для введения упрощенного порядка работы на "скорой помощи", чтобы медики могли устроиться сразу после окончания вуза, без обучения в ординатуре. Соответствующее заявление российский лидер сделал в ходе посещения станции скорой №4 в Пушкине.
Так, местный анестезиолог-реаниматолог Виктор Руцкий попросил президента ввести новый порядок, чтобы медики могли миновать двухлетнее обучение в ординатуре и сразу устроиться в "скорую", дабы обеспечить себя практикой. Такой подход действует в российских поликлиниках.
Как отмечает источник, в практику введено наставничество для врачей с пятилетним стажем. Программа уже проходит официальное одобрение в 13 субъектах страны. При этом Петербург не входит в число этих регионов.
Президент пообещал обязательно переговорить по этой теме с Минздравом, передает ТАСС.
Также Руцкий отметил, что во время пандемии к работе с зараженными коронавирусной инфекции подключили волонтеров с неполным медицинским образованием. Поэтому, учитывая кадровый дефицит, идея об упрощении системы для работы на "скорой помощи" могла бы решить проблему, сообщает "Российская газета".
Вооруженный конфликт нельзя допустить, но есть одна проблема