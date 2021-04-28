Российский лидер заверил, что обсудит с ведомством пути улучшения системы аккредитации медиков

Президент России Владимир Путин заявил, что проведет переговоры с Министерством здравоохранения для введения упрощенного порядка работы на "скорой помощи", чтобы медики могли устроиться сразу после окончания вуза, без обучения в ординатуре. Соответствующее заявление российский лидер сделал в ходе посещения станции скорой №4 в Пушкине.

Так, местный анестезиолог-реаниматолог Виктор Руцкий попросил президента ввести новый порядок, чтобы медики могли миновать двухлетнее обучение в ординатуре и сразу устроиться в "скорую", дабы обеспечить себя практикой. Такой подход действует в российских поликлиниках.

Как отмечает источник, в практику введено наставничество для врачей с пятилетним стажем. Программа уже проходит официальное одобрение в 13 субъектах страны. При этом Петербург не входит в число этих регионов.

Президент пообещал обязательно переговорить по этой теме с Минздравом, передает ТАСС.

Также Руцкий отметил, что во время пандемии к работе с зараженными коронавирусной инфекции подключили волонтеров с неполным медицинским образованием. Поэтому, учитывая кадровый дефицит, идея об упрощении системы для работы на "скорой помощи" могла бы решить проблему, сообщает "Российская газета".