Путин пообещал переговорить с Минздравом об упрощенном порядке работы на "скорой"

Путин пообещал переговорить с Минздравом об упрощенном порядке работы на "скорой"
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Российский лидер заверил, что обсудит с ведомством пути улучшения системы аккредитации медиков

Президент России Владимир Путин заявил, что проведет переговоры с Министерством здравоохранения для введения упрощенного порядка работы на "скорой помощи", чтобы медики могли устроиться сразу после окончания вуза, без обучения в ординатуре. Соответствующее заявление российский лидер сделал в ходе посещения станции скорой №4 в Пушкине.

Так, местный анестезиолог-реаниматолог Виктор Руцкий попросил президента ввести новый порядок, чтобы медики могли миновать двухлетнее обучение в ординатуре и сразу устроиться в "скорую", дабы обеспечить себя практикой. Такой подход действует в российских поликлиниках.

Как отмечает источник, в практику введено наставничество для врачей с пятилетним стажем. Программа уже проходит официальное одобрение в 13 субъектах страны. При этом Петербург не входит в число этих регионов.

Президент пообещал обязательно переговорить по этой теме с Минздравом, передает ТАСС.

Также Руцкий отметил, что во время пандемии к работе с зараженными коронавирусной инфекции подключили волонтеров с неполным медицинским образованием. Поэтому, учитывая кадровый дефицит, идея об упрощении системы для работы на "скорой помощи" могла бы решить проблему, сообщает "Российская газета".

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

Лавров высказался о вероятности войны с Украиной в Донбассе

Вооруженный конфликт нельзя допустить, но есть одна проблема

Изменения с 1 мая: россиян ждут хорошие и плохие новости

Перемены затронут разные сферы жизни

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей