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На территории Московской области не собираются ограничивать продажу алкогольных напитков на майские праздники.
Об этом РИАМО сообщил начальник УОООП ГУ МВД России по региону Андрей Стрыгин.
"Никаких мер [касающихся ограничений продажи спиртного] от наших властей мы не получали", – отметил он.
Напомним, в этом году россияне будут непрерывно отдыхать с 1 по 10 мая включительно. Об этом в ходе встречи с главой Роспотребнадзора заявил Владимир Путин.
Примечательно, что муниципальным образованиям рекомендовано все-таки установить контроль над продажей алкоголя в местах массового скопления людей, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Ранее стало известно о том, что жителей одного из российских городов оставили без горячительных напитков на 10 нерабочих дней.
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