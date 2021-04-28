На майские праздники в Подмосковье разрешили продавать алкоголь

Пока никаких ограничений со стороны властей не озвучено

На территории Московской области не собираются ограничивать продажу алкогольных напитков на майские праздники.

Об этом РИАМО сообщил начальник УОООП ГУ МВД России по региону Андрей Стрыгин.

"Никаких мер [касающихся ограничений продажи спиртного] от наших властей мы не получали", – отметил он.

Напомним, в этом году россияне будут непрерывно отдыхать с 1 по 10 мая включительно. Об этом в ходе встречи с главой Роспотребнадзора заявил Владимир Путин.

Примечательно, что муниципальным образованиям рекомендовано все-таки установить контроль над продажей алкоголя в местах массового скопления людей, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Ранее стало известно о том, что жителей одного из российских городов оставили без горячительных напитков на 10 нерабочих дней. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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