В Подмосковье похитили электроинструменты более чем на 100 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело

В Талдомском округе раскрыли серию краж электроинструментов. Общая сумма похищенного составила 150 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону, в полицию обратился 49-летний мужчина. Он рассказал, что неизвестный украл у него электроинструменты, которые хранились в дачной постройке. Ущерб оценили в 60 тысяч рублей.

Спустя некоторое время сотрудникам правоохранительных органов удалось поймать злоумышленников. Ими оказались 22-летний молодой человек и 31-летний мужчина.

Оказалось, что они были причастны к двум другим аналогичным преступлениям. Полицейские изъяли часть похищенного имущества. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые будут находиться под подпиской о невыезде, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Анастасия ГОРЮНОВА

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