В России начался серийный выпуск комбинированных тестов на четыре инфекции

В России начался серийный выпуск комбинированных тестов на четыре инфекции
Robert Michael/www.globallookpress.com
Речь идет о полностью отечественной разработке

Компания "Биопалитра" запустила в Санкт-Петебурге серийное производство системы по диагностике ВИЧ, сифилиса, а также гепатитов В и С. Комбинированный тест "МультиСКРИН" позволяет выявить сразу четыре заболевания одновременно.

Так, разработка является одним из самых востребованных для мира анализов, которые проводятся при госпитализации пациента и сдаче крови, а также иных важных ситуациях.

На сегодняшний день, отмечает разработчик, в мире отсутствуют подобные аналоги, позволяющие провести тестирование на молекулярном уровне. Разработка является исключительно результатом труда российских специалистов.

Плановая мощность предполагает выпуск 5,76 миллиона тестов за годовой период. Первая партия уже направлена одной из федеральных сетей клинических лабораторий. Продукция также востребована и у крупнейших государственных, в том числе частных медучреждений.

О результате исследования можно получить информацию уже через 155 минут – чуть менее чем через два часов с момента сдачи теста. Таким образом, новая разработка позволяет сэкономить время в три раза по отношению к отдельной диагностике по каждой из четырех инфекций.

Подробная информация доступна по ссылке.

Егор МАЛКОВ

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