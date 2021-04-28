Как правильно убрать квартиру перед Пасхой: приметы и суеверия

Как правильно убрать квартиру перед Пасхой: приметы и суеверия
Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/www.globallookpress.com
Наведение чистоты в доме способно привлечь перемены к лучшему

Считается, что перед наступлением Пасхи каждая хозяйка должна навести порядок в квартире. Для этого даже есть специальный день, именуемый Чистым четвергом. В 2021 году он выпал на 29 апреля. В этот день нужно устраивать генеральную уборку и избавляться от старых вещей.

Существует определенный список дел, которые нужно обязательно выполнить до наступления главного христианского праздника.

1. Необходимо вымыть окна. Наши предки верили, что через них происходит обмен энергией с окружающим миром. Поэтому если стекла были грязными, в дом попадали беды и трудности. Потратив время на приведение окон в порядок, вы поспособствуете поддержанию благополучной атмосферы в жилище.

2. Также нужно постирать занавески и постельное белье. Все это благоприятно повлияет на энергетику дома.

3. Еще одна важная задача – вычистить все углы. В народе считали, что именно там прячется нечистая сила. С помощью веника и тряпки можно с легкостью избавиться от нежеланных соседей.

4. Важно избавиться от ненужных вещей. Некоторые из них кроют в себе негативные воспоминания. Не стоит держать "приветы из прошлого" в квартире, иначе вы поставите под угрозу домашнюю гармонию, пишет Wday.ru. 

5. Если вы давно хотели обновить облик вашего жилища, то не стоит откладывать косметический ремонт на потом. Покрасьте стены, побелите потолки или переклейте обои.

Ранее "Утро.ру" рассказало, что можно делать на протяжении всей Страстной недели. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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