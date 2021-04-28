Долгожданный сезон наступит на пару дней раньше климатического графика

Москва окажется во власти климатического лета не позже 28 мая. Таким прогнозом поделился ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам специалиста, о наступлении лета можно будет говорить тогда, когда среднесуточная температура будет превышать 15°C.

Тишковец отметил, что скорее всего долгожданный сезон наступит на пару дней раньше климатического графика, пишет РИА "Новости".

Ранее стало известно, что погода подготовила россиянам неприятный сюрприз на длинные майские выходные. Праздничные дни испортят осадки и холод.

Однако ближе к 8 мая ситуация начнет меняться в лучшую сторону, и воздух вновь начнет прогреваться до 20°C, передает МИР24.