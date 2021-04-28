Курс рубля
- Доллар США может рухнуть: финансист назвал условие
- Курс рубля резко вырос после слов Шойгу
- Послание Путина ударило по доллару и евро
Оппозиционный телеграм-канал Nexta, базирующийся в Польше и существующий на западные гранты, обнаружил у президента Белоруссии Александра Лукашенко четвертого ребенка.
Как пишут авторы соцсети, якобы у бацьки есть второй сын от Ирины Абельской, и он является старшим братом 16-летнего Николая. По данным беглой оппозиции, в 2002 г. у Лукашенко и Абельской родился мальчик с особенностями развития. В результате, запаниковавший, по версии канала, Александр Григорьевич распорядился отправить наследника в детдом.
Отмечается, что ребенок не был обделен вниманием – он посещал индивидуальный учебный кабинет, ему дарили дорогие игрушки. Кроме того, несколько специалистов занимались развитием мальчика.
По информации оппозиционеров, сейчас 18-летний сын Лукашенко находится в психоневрологическом доме-интернате для престарелых и инвалидов в Минске.
В разных СМИ можно найти сообщения о том, что у бацьки есть законная жена Галина, с которой он все еще пребывает в официальном браке. Она родила Лукашенко сыновей Виктора и Дмитрия, напоминает "МК".
Абельская – бывший главврач больницы Управления делами президента и
экс-врач лидера нации. Их совместный, как утверждают медиа, сын Коля в Республике весьма популярен. Когда Лукашенко посещает Россию, он часто берет с собой Николая. Как и папа он увлекается горными лыжами и хоккеем с шайбой.
Вооруженный конфликт нельзя допустить, но есть одна проблема