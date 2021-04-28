Оппозиция нашла у Лукашенко четвертого сына

Оппозиция нашла у Лукашенко четвертого сына
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ребенка тщательно скрывают из-за особенностей его развития

Оппозиционный телеграм-канал Nexta, базирующийся в Польше и существующий на западные гранты, обнаружил у президента Белоруссии Александра Лукашенко четвертого ребенка.

Как пишут авторы соцсети, якобы у бацьки есть второй сын от Ирины Абельской, и он является старшим братом 16-летнего Николая. По данным беглой оппозиции, в 2002 г. у Лукашенко и Абельской родился мальчик с особенностями развития. В результате, запаниковавший, по версии канала, Александр Григорьевич распорядился отправить наследника в детдом.

Отмечается, что ребенок не был обделен вниманием – он посещал индивидуальный учебный кабинет, ему дарили дорогие игрушки. Кроме того, несколько специалистов занимались развитием мальчика.

По информации оппозиционеров, сейчас 18-летний сын Лукашенко находится в психоневрологическом доме-интернате для престарелых и инвалидов в Минске.

В разных СМИ можно найти сообщения о том, что у бацьки есть законная жена Галина, с которой он все еще пребывает в официальном браке. Она родила Лукашенко сыновей Виктора и Дмитрия, напоминает "МК".

Абельская – бывший главврач больницы Управления делами президента и экс-врач лидера нации. Их совместный, как утверждают медиа, сын Коля в Республике весьма популярен. Когда Лукашенко посещает Россию, он часто берет с собой Николая. Как и папа он увлекается горными лыжами и хоккеем с шайбой.

Фоторепортаж
Сын Лукашенко возмужал и заметно изменился
Фото: president.gov.by Фото: president.gov.by
Фото: president.gov.by Фото: president.gov.by Фото: president.gov.by
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

новости партнеров
По теме

Лавров высказался о вероятности войны с Украиной в Донбассе

Вооруженный конфликт нельзя допустить, но есть одна проблема

Изменения с 1 мая: россиян ждут хорошие и плохие новости

Перемены затронут разные сферы жизни

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей