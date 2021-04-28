Замминистра обороны подал заявку на праймериз "Единой России"

Военнослужащий может занять должность главы комитета по обороне в Госдуме в случае избрания

Заместитель главы Минобороны РФ Андрей Картаполов принял решение о подаче заявки в праймеризе партии "Единая Россия", в рамках котороuj будут отобраны кандидаты в Государственную думу. Военнослужащий намерен баллотироваться в парламентарии от российской столицы.

На официальной странице московского отделения партии в социальной сети "ВКонтакте" говорится, что Картаполов уже подал необходимые для голосования документы.

"Вооруженным силам доверяют 90% граждан нашей Родины. И главное, чтобы все граждане любили нашу страну так, как это делаем мы, военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации", – приводит источник заявление Картаполова.

Как отмечает РБК, в случае избрания генерал-полковник возглавит комитет Госдумы по обороне.

Известно, что Картаполов командовал освобождением Пальмиры. Генерал-полковник получил три года назад должность замминистра. После этого стал куратором "Юнармии", созданной несколько лет назад по инициативе Шойгу.

В настоящее время, отмечает издание, пост руководителя комитета по обороне занимает бывший главнокомандующий ВДВ Владимир Шаманов. Месяцем ранее сообщалось о его скором переходе в состав Совфеда.



