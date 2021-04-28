Экс-участница "Тату" примет участие в праймериз от "Единой России"

Артистка уже подала необходимые документы

Российская певица, экс-солистка популярного музыкального дуэта "Тату" Юлия Волкова подала документы на предварительное голосование "Единой России", в ходе которого будут отобраны кандидаты на дальнейшие выборы в Государственную думу. Об этом сообщили в пресс-службе отделения партии в Ивановской области.

По словам представителей регионального отделения "Единой России", Волкова 28 апреля пришла в организационный комитет для подачи необходимых документов, передает ТАСС.

Как отмечает агентство, участие в праймериз партии является обязательным условием для выдвижения от "Единой России". Внутреннее голосование состоится в период с 25 по 30 мая по всей стране. Выдвижение стартовало еще в середине марта. Позднее в партии приняли решение о продлении праймериз, которое изначально должно было завершиться еще 29 апреля, до 14 мая.

Напомним, выборы в Государственную думу пройдут 19 сентября 2021 года.