Экс-участница "Тату" примет участие в праймериз от "Единой России"

Экс-участница "Тату" примет участие в праймериз от "Единой России"
Юлия Волкова. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Артистка уже подала необходимые документы

Российская певица, экс-солистка популярного музыкального дуэта "Тату" Юлия Волкова подала документы на предварительное голосование "Единой России", в ходе которого будут отобраны кандидаты на дальнейшие выборы в Государственную думу. Об этом сообщили в пресс-службе отделения партии в Ивановской области.

По словам представителей регионального отделения "Единой России", Волкова 28 апреля пришла в организационный комитет для подачи необходимых документов, передает ТАСС.

Как отмечает агентство, участие в праймериз партии является обязательным условием для выдвижения от "Единой России". Внутреннее голосование состоится в период с 25 по 30 мая по всей стране. Выдвижение стартовало еще в середине марта. Позднее в партии приняли решение о продлении праймериз, которое изначально должно было завершиться еще 29 апреля, до 14 мая.

Напомним, выборы в Государственную думу пройдут 19 сентября 2021 года.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

Лавров высказался о вероятности войны с Украиной в Донбассе

Вооруженный конфликт нельзя допустить, но есть одна проблема

Изменения с 1 мая: россиян ждут хорошие и плохие новости

Перемены затронут разные сферы жизни

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей