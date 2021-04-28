Жители Пятой Республики посоветовали Вашингтону и Киеву не злить медведя

Читатели французской газеты Le Figaro высмеяли "маленькую войну" президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского против России и их реакцию на учения ВС РФ на юге и западе страны.

Напомним, в конце прошлой недели глава Минобороны нашей страны Сергей Шойгу объявил о начале возвращения в места постоянной дислокации войск, задействованных во внезапных учениях по проверке боеготовности армии. Однако Вашингтон и Киев в унисон заговорили, что заявления Москвы об отводе военных от украинской границы выглядят "неубедительными".

А пан Зеленский накануне, будучи в Херсонщине с проверкой окопов ВСУ у российского Крыма, призвал силовиков не терять бдительности и быть готовыми к нападению "в любое время".

Продолжение нагнетания военной истерии киевским режимом во главе с лидером нации вызвало смех у французов. Одновременно они предостерегли глав США и Незалежной от необдуманных шагов в отношении России.

"Маленькая война Байдена-Зеленского провалилась!

Владимир (Путин) нахмурился и выпустил когти, этого было достаточно", – написал с сарказмом araucaria luxurians.

"Бедных украинцев реально замучили, Евросоюз их не хочет, США их не хотят, русские их больше не хотят, только НАТО льстит им и возбуждает их так сильно, что это может немного сбить с толку Путина....." – констатирует Arnold Mazirat.

"Ему (Зеленскому) не надоело кричать до боли? это совсем несерьезно..." – отметил ca18.

"Возвращение русских войск ... на российскую территорию, которую они не покидали?" – удивляется посылу западных медиа о перемещениях ВС РФ внутри собственной страны Véronèse.

"Зеленский убежден, что россияне его испугались...

Да, он действительно клоун", – выразил мнение Themistoclius.

"То, что экстремистский режим в Киеве боится, – это хорошо. Нынешний президент избран для заключения мира, но, как и его предшественник, поступает наоборот!" – подчеркнул DARIUS47.

"Все-таки один совет: не злите медведя :)" – призвал pokoupatel.

Ранее сегодня глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопрос, возможна ли война РФ и Украины с учетом того, что российские паспорта получили уже полмиллиона жителей Донбасса, указал на важность недопущения подобного сценария. К этому и стремится Москва.

