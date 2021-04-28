Эксперт напомнил, что во многих странах праздник является государственным

Россиянам необходимо ввести еще один дополнительный выходной день, который следует приурочить к Пасхе. Такое мнение выразил член Общественной палаты Павел Пожигайло, заявивший о том, что для православных россиян важно отметить предстоящий праздник в Великую пятницу.

Так, общественник напомнил, что в большинстве европейских государств, а также в Австралии Пасха остается государственным праздником. Поэтому для местных жителей нерабочий день выпадает либо на Страстную пятницу, либо на первый день недели, который следует за Пасхой. К примеру, в соответствии с трудовым законодательством Украины Пасха является нерабочим днем, поэтому в Незалежной Пасхальный понедельник считается выходным.

Пожигайло также заявил, что приведенные примеры говорят о том, что и российским властям необходимо ввести подобные нововведения для населения – речь идет не только о Пасхе, но и Рамадане, так как россияне являются многоконфессиональной нацией.

"Исходя из конфессии, необходимо предоставить право на дополнительные выходные тем, кто исповедует православие, или мусульманство, или иудаизм", – высказался общественник.

Пожигайло также добавил, что для православных христиан в России можно ввести в качестве выходных четверг с пятницей, так как в этот период РПЦ проводит службу, о чем он заявил в интервью интернет-газете "Взгляд".

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин примет участие в пасхальной службе. В администрации президента пообещали позднее уточнить, какой храм выберет для этого российский лидер.