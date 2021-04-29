Что и как можно освящать на Пасху: советы священников

Что и как можно освящать на Пасху: советы священников
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Не все продукты можно вносить в церковь

До одного из главных православных праздников – Светлого Христова Воскресенья – осталось совсем немного. Хозяййки уже пекут куличи и красят яйца, делают заготовки на праздничный стол. В Великую субботу многие пойдут в храмы, поэтому священники рассказали, что и как нужно освящать на Пасху.

Положено освящать все продукты, которые будут на столе 2 мая. Это следует делать, чтобы, когда наступит время их есть, люди чувствовали единство, больше сблизились, пояснил протоиерей Павел Великанов.

Этот обряд проводится и над мясом. Для него существует особая молитва.

Однако важно знать, что не все съестное разрешается вносить в храм. В частности, мясо и продукты из него принято освящать в церковном дворе, отметил богослов Стефан Домусчи, передают "Известия".

Накануне Роспотребнадзор поделился советами, как выбирать продукты к праздничному столу в Христово Воскресенье. Нужно внимательно изучить всю информацию на упаковках. Еда должна быть свежей и изготовлена из качественного сырья.

Ранее сообщалось, как правильно убрать квартиру перед Пасхой. Это следует делать сегодня, в Чистый четверг.  Следует навести идеальный порядок – все вымыть избавиться от старого и ненужного.

Также стало известно, что нельзя делать в Великий четверг. До уборки в доме красить яйца и печь куличи к Пасхе не стоит.

Полина ДОРОЖКИНА

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