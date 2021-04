С американским лидером Джо Байденом произошел очередной курьезный случай. На этот раз он не запнулся и даже не допустил серьезных ошибок в терминологии. Однако его монотонный спич убаюкивающим образом подействовал на одного из сенаторов.



Отправиться в объятия Морфея под выступление американского главнокомандующего весьма сильно захотелось сенатору от республиканцев Теду Крузу – глаза у политика неумолимо закрывались. Его попытки остаться в бодрствующем состоянии не укрылись от журналистов.

Во время выступления американского президента в конгрессе камера сняла Круза крупным планом. Ролик, на котором запечатлена его ожесточенная борьба с усталостью и скукой, разлетелся по соцсетям.

Ted Cruz literally falling asleep in Biden speech



He is all of us pic.twitter.com/18Lpo8EDPp