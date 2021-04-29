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С американским лидером Джо Байденом произошел очередной курьезный случай. На этот раз он не запнулся и даже не допустил серьезных ошибок в терминологии. Однако его монотонный спич убаюкивающим образом подействовал на одного из сенаторов.
Отправиться в объятия Морфея под выступление американского главнокомандующего весьма сильно захотелось сенатору от республиканцев Теду Крузу – глаза у политика неумолимо закрывались. Его попытки остаться в бодрствующем состоянии не укрылись от журналистов.
Во время выступления американского президента в конгрессе камера сняла Круза крупным планом. Ролик, на котором запечатлена его ожесточенная борьба с усталостью и скукой, разлетелся по соцсетям.
Ted Cruz literally falling asleep in Biden speech— Benny (@bennyjohnson) April 29, 2021
He is all of us pic.twitter.com/18Lpo8EDPp
К слову, такая реакция на слова демократа Байдена не слишком удивительна. Республиканец Круз прославился на жестких критических замечаниях в отношении действий Демократической партии Соединенных Штатов Америки и, в частности, Байдена.
Кстати, тогда же на видео попало, как американский лидер начал заговариваться на словах о нашем президенте Владимире Путине. Главнокомандующий американцев заявил, что Вашингтон не хочет эскалации с Москвой. На слове "эскалация" Байден запутался, попросил прощения и только с третьей попытки смог исправить ошибку.
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