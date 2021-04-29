Авиакомпании будут вынуждены повысить тарифы

Авиабилеты, которые подешевели в прошлом году, в скором времени снова начнут дорожать, считает совладелец Внуково Виталий Ванцев.

При этом цена авиаперелетов продолжит расти и в следующем году, пишет РБК. Причина достаточно проста. Из-за пандемии многие авиакомпании понесли достаточно большие убытки. Теперь же им придется либо повышать тарифы, либо закрываться, уточняет телеканал "360".

Однако Ванцев подчеркнул, что тарифы нужно поднимать аккуратно, чтобы не лишиться загрузки рейсов.

Ранее была раскрыта стоимость авиабилетов на майские праздники по России.