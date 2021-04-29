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Собирающихся жарить шашлыки в майские праздники россиян будут проверять. Об этом предупредили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
Наблюдать за пикниками станут на дачах, в парках и лесах, у частных домов. Это связано с введением 1 мая особого противопожарного режима, сообщили в ведомстве телеканалу "360".
Проверки уже проводятся сотрудниками МЧС, Министерства внутренних дел и добровольцами. Каждый день на рейды отправляются полторы с лишним тысячи человек.
Согласно правилам, запрещен открытый огонь. Однако это не означает, что на шашлыки наложено табу. Нужно всего лишь разжигать костер в оборудованном месте, отметил председатель Союза дачников Московской области Никита Чаплин.
Мангал или барбекю должны находиться на расстоянии минимум 5 м от зданий и строений. По действующим с начала этого года требованиям, пламя должно гореть там, откуда до ближайшего дома или сооружения больше 50 м, напомнил Чаплин, передает URA.RU.
От лиственного леса огонь разжигать разрешено на удалении в 30 м, от хвойного – в 100 метров. Пламя нельзя разводить на торфяных почвах, на общих землях в СНТ, а также если объявлен особый противопожарный режим или ветер дует со скоростью от 5 м/секунду.
Ранее вступили в действие новые правила для дачников. Одно из них касается непосредственно того, где можно и нельзя жарить шашлыки. Всех нарушителей будут штрафовать.
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