График выплаты майских пенсий разъяснили в ПФР

График выплаты майских пенсий разъяснили в ПФР
Фото: Zamir Usmanov/GLOBAL LOOK press
Главный принцип: деньги могут выдать раньше, но не позже

Многие российские пенсионеры получат выплаты за май досрочно. Но это правило распространяется не на всех. Кому не стоит волноваться, если деньги не придут до 1 мая, разъяснили в Пенсионном фонде России (ПФР).

Порядок прост: пенсию досрочно должны выдать те организации, которые не будут работать с 1 по 10 мая. Например, некоторые банки уйдут на десятидневные каникулы вместе со всей страной. Соответственно, они должны перечислить деньги на счета пенсионеров до вечера 30 апреля.

Те же банковские отделения, которые будут работать в первой декаде мая, имеют право не менять график выдачи денежных пособий. Главный принцип – не задерживать выплаты. То есть если обычно человек получал пенсию 5-го числа и банк будет работать 5 мая, то досрочных начислений можно не ждать, все придет в обычный срок.

То же самое относится к гражданам, которые получают пенсию на почте. В некоторых почтовых отделениях выходными будут только 1 и 9 мая. Поэтому за деньгами, поступающими обычно в эти даты, сейчас можно прийти досрочно, остальным выдадут в установленный срок, пишет "Российская газета".

Уточнить график работы почтовых отделений, а также курьерских служб, доставляющих деньги на дом, можно на сайтах региональных отделений ПФР. К примеру, на Урале доставка возобновится с 3 мая, сообщает URA.RU.

Ранее в ПФР уточнили, когда уволившиеся с работы пенсионеры получат увеличенные пособия.

Николай ВИКТОРОВ

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