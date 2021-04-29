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Многие российские пенсионеры получат выплаты за май досрочно. Но это правило распространяется не на всех. Кому не стоит волноваться, если деньги не придут до 1 мая, разъяснили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Порядок прост: пенсию досрочно должны выдать те организации, которые не будут работать с 1 по 10 мая. Например, некоторые банки уйдут на десятидневные каникулы вместе со всей страной. Соответственно, они должны перечислить деньги на счета пенсионеров до вечера 30 апреля.
Те же банковские отделения, которые будут работать в первой декаде мая, имеют право не менять график выдачи денежных пособий. Главный принцип – не задерживать выплаты. То есть если обычно человек получал пенсию 5-го числа и банк будет работать 5 мая, то досрочных начислений можно не ждать, все придет в обычный срок.
То же самое относится к гражданам, которые получают пенсию на почте. В некоторых почтовых отделениях выходными будут только 1 и 9 мая. Поэтому за деньгами, поступающими обычно в эти даты, сейчас можно прийти досрочно, остальным выдадут в установленный срок, пишет "Российская газета".
Уточнить график работы почтовых отделений, а также курьерских служб, доставляющих деньги на дом, можно на сайтах региональных отделений ПФР. К примеру, на Урале доставка возобновится с 3 мая, сообщает URA.RU.
Ранее в ПФР уточнили, когда уволившиеся с работы пенсионеры получат увеличенные пособия.
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