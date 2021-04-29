Если не упустить время, то все получится

Навсегда избавиться от борщевика не так легко, но возможно. Как выяснилось, есть самый действенный способ борьбы с этим вредным растением. О нем рассказала биолог Лилия Шипилина.

По ее словам, главное – не упустить время, тогда все получится. На "войну" следует выходить не позже конца апреля – начала мая, пока сорняк еще слаб.

Его можно одолеть, когда он только пророс из земли, маленький, не выше 15 сантиметров. Крайне важно, чтобы он не успел зацвести и рассеять семена, отметила специалист.

Также бороться нужно не в одиночку, только на своем участке земли. Заниматься этим надо одновременно с соседями, иначе толку не будет, предупредила биолог.

А вдоль дорог и крупных трасс уничтожать борщевик обязаны госслужбы.Обочины положено "обрабатывать реагентами и активными химическими веществами". Такие меры предотвратят, прорастание сорняка и разнос его семян машинами, пояснила Шипилина.

Владельцам земельных участков воевать с борщевиком следует,. Поджоги растен выкапывая его с корнем. Выжигать это растение нежелательно: может вспыхнуть пожар, который быстро распространится и может нанести большой ущерб, предупредила специалист интервью радио Sputnik.

Этот сорняк, растущий по всей территории нашей страны, наносит вред не только посевам. Он крайне опасен для здоровья человека: его сок, попав на кожу, оставляет сильные ожоги.

Ранее "Утро.ру" писало, как избавиться от борщевика без химии. И назвало два необычных и эффективных способа.

