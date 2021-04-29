Мощный оберег от болезней и бед: как приготовить четверговую соль в Чистый четверг

Мощный оберег от болезней и бед: как приготовить четверговую соль в Чистый четверг
Фото: Creativ Studio Heinemann/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Такое средство также поможет очистить дом от накопленного негатива

Многие верующие говорят о пользе четверговой соли. Наши предки применяли ее в различных ритуалах. Также с помощью такой соли очищали дом от негативной энергии. 

Также четверговую соль добавляли в воду, которой моют полы и окна. Считалось, что это защищает жилье от злых духов. И хотя в наше время в нечисть верят гораздо меньше, применение четверговой соли все-таки найти можно. 

Например, когда кто-то умирает, полы в доме нужно мыть водой с добавлением четверговой соли. Это поможет справиться с горечью утраты и облегчит страдания. Если не почистить дом от негативных эмоций, не исключены болезни, слабость и частные головные боли у его жителей. Также переизбыток негативной энергии может обострить отношения между близкими людьми. 

Также темную соль можно добавить в купель при крещении, чтобы малыш рос здоровым и сильным. Если заболел кто-то из домочадцев, тогда ему обязательно приносили кусочек черного хлеба, приправленного особенной солью. 

Готовить четверговую соль нужно в Чистый четверг. Наши предки жарили ее над сильным огнем до тех пор, пока она не потемнеет. Сейчас же можно поступить проще.  Просто выложите соль на противень и поставьте в духовку на 20 минут. 

Затем нужно обязательно прочесть заговор. 

"Бог, этой соли силу придал, мои упования оправдал. Будет мне она сильным оберегом, ото бед и болезней многих, ее заговариваю из намерений благих. Да будет так. Да будет воля Твоя Боже. Пусть живет вечно слава Твоя. Аминь".

Хранить четверговую соль нужно в мешочке подальше от света и влаги. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как правильно убрать квартиру перед Пасхой. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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