Почему на огурцах вырастают пустоцветы и как с ними бороться

Почему на огурцах вырастают пустоцветы и как с ними бороться
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Устранив четыре причины, от проблемы удастся избавиться

Такое знакомо многим огородникам: кусты огурцов разрослись и цветут, а завязи есть не везде. Чтобы этого не случилось, нужно знать, почему вырастают пустоцветы и как с ними бороться.

Устранив всего четыре причины, по которым такое происходит, от проблемы удастся избавиться. И тогда  под резными широкими листами вырастет много пупырчатых хрустящих плодов.

Пустоцветы на огурцах: что делать?

  • Пустоцветы из-за полива кустов холодной водой. Для полива огурцов температура воды должна быть не ниже +20°C, иначе еще и корни станут гнить. Сразу после того, как замечены пустоцветы, нужно перестать поливать. Это способствует появлению женских цветов. И, как только на них образуются завязи, можно опять начинать поливать – часто и так, чтобы растению хватало влаги.  
  • Чрезмерное содержание азота в почве (на это укажут другой цвет листьев или их закручивание вниз) вызывает у огурцов сильный рост зелени, но завязи при этом не будет. Чтобы такого избежать, нужно подкормить огурцы калийным и фосфорным удобрением, а без азота обойтись.
  • Слишком близкая посадка растений друг к другу тоже приводит к пустоцветам. От недостатка места это растение слабо развивается и женские цветки могут совсем не появиться, да и  заболевания будут быстро распространяться, что снизит плодоношение. Сеять семена или сажать рассаду огурцов надо по схеме 40х40.
  • Также пустоцветы образуются при нехватке солнечного света, жизненно необходимого листьям огурцов. Но и  таком случае спасти положение можно. Надо всего лишь прищипнуть главную петлю каждого куста: у позднеспелых огурцов это стебель от восьмого до девятого листочка. Тогда боковые побеги начнут развиваться и на них вырастут женские цветки.

Ранее сообщалось, как подкормить огурцы молоком перед высадкой рассады в грунт. Если применить такой народный способ, кусты будут скорее расти и дадут большой урожай.

До этого были названы удобрения для огурцов, благодаря которым они станут хорошо развиваться и плодоносить.  Для этого понадобятся луковый настой и зола.

Полина ДОРОЖКИНА

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