Устранив четыре причины, от проблемы удастся избавиться

Такое знакомо многим огородникам: кусты огурцов разрослись и цветут, а завязи есть не везде. Чтобы этого не случилось, нужно знать, почему вырастают пустоцветы и как с ними бороться.



Устранив всего четыре причины, по которым такое происходит, от проблемы удастся избавиться. И тогда под резными широкими листами вырастет много пупырчатых хрустящих плодов.

Пустоцветы на огурцах: что делать?

Пустоцветы из-за полива кустов холодной водой. Для полива огурцов температура воды должна быть не ниже +20°C, иначе еще и корни станут гнить. Сразу после того, как замечены пустоцветы, нужно перестать поливать. Это способствует появлению женских цветов. И, как только на них образуются завязи, можно опять начинать поливать – часто и так, чтобы растению хватало влаги.

Чрезмерное содержание азота в почве (на это укажут другой цвет листьев или их закручивание вниз) вызывает у огурцов сильный рост зелени, но завязи при этом не будет. Чтобы такого избежать, нужно подкормить огурцы калийным и фосфорным удобрением, а без азота обойтись.

Слишком близкая посадка растений друг к другу тоже приводит к пустоцветам. От недостатка места это растение слабо развивается и женские цветки могут совсем не появиться, да и заболевания будут быстро распространяться, что снизит плодоношение. Сеять семена или сажать рассаду огурцов надо по схеме 40х40.

Также пустоцветы образуются при нехватке солнечного света, жизненно необходимого листьям огурцов. Но и таком случае спасти положение можно. Надо всего лишь прищипнуть главную петлю каждого куста: у позднеспелых огурцов это стебель от восьмого до девятого листочка. Тогда боковые побеги начнут развиваться и на них вырастут женские цветки.

Ранее сообщалось, как подкормить огурцы молоком перед высадкой рассады в грунт. Если применить такой народный способ, кусты будут скорее расти и дадут большой урожай.

До этого были названы удобрения для огурцов, благодаря которым они станут хорошо развиваться и плодоносить. Для этого понадобятся луковый настой и зола.