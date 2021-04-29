Когда нельзя мыть посуду в гостях: приметы и суеверия

Когда нельзя мыть посуду в гостях: приметы и суеверия
Фото: David Oxberry/moodboard/www.globallookpress.com
Желание помочь может обернуться неприятностями

Часто бывает так, что после хорошего застолья кто-то из гостей обязательно захочет помочь хозяину с уборкой. Например, помыть посуду. Но иногда желание помочь может привести к не совсем приятным последствиям. 

Энергетика 

У каждого дома есть своя энергетика. Она появилась в результате того, что хозяева вели себя определенным образом, устанавливали свои правила. И если вы вдруг решите помыть посуду, то есть риск эту энергетику вымыть, изменить ее. Это может негативно сказаться на благополучии жильцов. 

Мыть посуду у родителей 

В этом нет ничего плохого. Наоборот, если взрослый ребенок пришел в гости к своим взрослым родителям и решил им помочь, это значит, что в доме могут произойти перемены к лучшему. 

Гость сам моет за собой посуду

Если кто-то из ваших гостей решил помыть посуду за собой, то это действие лучше пресечь, если вы хотите сохранить с этим человеком хорошие отношения. Все дело в том, что такая чрезмерная любовь к чистоте может стать причиной ссор и плохого настроения. 

Свекровь моет посуду у невестки

Это явно плохой знак. Конфликтов в семье избежать вряд ли удастся. И ссоры будут настолько крупными, что в итоге смогут разрушить семью, потому что недопонимания невестки и свекрови затронут всех. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало, почему нельзя ставить сумку на стол.

Юлия МИХАЙЛОВА

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