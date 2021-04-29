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Это огородное растение широко распространено в нашей стране и пользуется заслуженной популярностью, ведь придает вкус многим блюдам, да и само по себе полезно, в том числе для здоровья.
Поэтому тем, кто занимается огородом, хочется, чтобы лука выросло много, и он был крупный. Однако бывает, что еще во время роста луковицы начинают гнить, о чем можно догадаться по желтеющим и засыхающим перьям.
Чтобы не остаться без этого нужного овоща, надо срочно принимать меры. В первую очередь, следует вырвать одну луковку и как следует рассмотреть ее. Если она мягкая и ужасно пахнет, пора действовать.
ПОЧЕМУ ГНИЕТ ЛУК И ЧТО ДЕЛАТЬ ДЛЯ СПАСЕНИЯ УРОЖАЯ
Когда же эти враги появились, надо бороться. Следует смешать 1 ст.л. табачной пыли с 2 – 3 л горячей воды и оставить на двое суток. Потом добавить еще 7 – 8 л воды, по 1 ст. л. молотого красного перца и хозяйственного мыла. Размешать все и этим раствором пролить лук. Некоторые применяют и "химию", но лучше обойтись без нее.
Ранее стало известно, как вырастить в два раза больший урожай лука. Для этогоособых усилий и много времени не понадобится.
То, что сейчас творят чехи, не останется без последствий