Посаженный лук начал гнить: что делать для спасения урожая

Посаженный лук начал гнить: что делать для спасения урожая
Фото: CHROMORANGE / OTF/www.globallookpress.com
Чтобы не остаться без такого нужного овоща, надо срочно принимать меры

Это огородное растение широко распространено в нашей стране и пользуется заслуженной популярностью, ведь придает вкус многим блюдам, да и само по себе полезно, в том числе для здоровья.

Поэтому тем, кто занимается огородом, хочется, чтобы лука выросло много, и он был крупный. Однако бывает, что еще во время роста луковицы начинают гнить, о чем можно догадаться по желтеющим и засыхающим перьям. 

Чтобы не остаться без этого нужного овоща, надо срочно принимать меры. В первую очередь, следует вырвать одну луковку и как следует рассмотреть ее. Если она мягкая и ужасно пахнет, пора действовать. 

ПОЧЕМУ ГНИЕТ ЛУК И ЧТО ДЕЛАТЬ ДЛЯ СПАСЕНИЯ УРОЖАЯ

  • Такое случается из-за некачественного или зараженного посадочного материала – лука-севка, который, помимо порчи урожая, способен заразить почву. Брать на посадку его надо там, где уже приходилось и проверено, и, прежде чем сажать, следует обработать луковички марганцовкой.
  • Вторая причина – посадка севка на место, где в прошлом году росли недружественные ему культуры. Лук будет прекрасно себя чувствовать в земле, где прежде обитали картошка, кабачки, капуста, свекла.
  • Также важно помнить, что репчатый требует правильного полива. В засушливое лето это стоит делать постоянно, но лишь до середины июля. За месяц – полтора до сбора урожая нужно понемногу уменьшать частоту полива, и, наконец, совсем прекратить.
  • Лук может начать портиться и в том слечае, если его атакуют личинки луковой мухи. Эти жирные короткие белые черви пожирают не только перо, но и луковицу. Уберечь репчатый от такой напасти можно, если не сажать его из года в год на одних и тех же грядках, так как вредители хорошо переносят зиму в почве.

Когда же эти враги появились, надо бороться. Следует смешать 1 ст.л. табачной пыли с 2 – 3 л горячей воды и оставить на двое суток.  Потом добавить еще 7 – 8 л воды, по 1 ст. л. молотого красного перца и хозяйственного мыла. Размешать все и этим раствором пролить лук. Некоторые  применяют и "химию", но лучше обойтись без нее.

  • Бывает и так, что лук портится от болезней. У этой культуры может быть три заболевания. Фузариоз – грибковый недуг, поражающий сначала перья, а затем и корни. Лечить надо срочно, а то пропадет весь лук. Бактериальная гниль возникает почти перед уборкой урожая, если часто идут дожди и сильная влажность. Шейковая гниль проявляется в то же время. Обе их трудно распознать, поэтому лучше покупать качественный севок.

Ранее стало известно, как вырастить в два раза больший урожай лука. Для этогоособых усилий и много времени не понадобится.

Полина ДОРОЖКИНА

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