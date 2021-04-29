В Подмосковье отказались вводить ограничения на время майских праздников

Эту информацию подтвердил губернатор региона

На время майских праздников в Подмосковье не будут вводить ковид-ограничения.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире "России 1" подчеркнул, что пока показатели госпитализации не снижаются, поэтому система должна быть готова. Но все-таки вводить ограничения пока не планируется, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Напомним, что ранее в Подмосковье разрешили продавать алкоголь на майские праздники. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

Датский патруль упустил корабли ВМФ РФ из-за "Северного потока-2"

Военные моряки устроили гонки в Балтийском море

Изменения с 1 мая: россиян ждут хорошие и плохие новости

Перемены затронут разные сферы жизни

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей