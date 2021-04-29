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На время майских праздников в Подмосковье не будут вводить ковид-ограничения.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире "России 1" подчеркнул, что пока показатели госпитализации не снижаются, поэтому система должна быть готова. Но все-таки вводить ограничения пока не планируется, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Напомним, что ранее в Подмосковье разрешили продавать алкоголь на майские праздники.
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