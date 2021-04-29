Мошенники обманывают россиян с билетами на "Сапсаны"

"РЖД" уже занимается блокировкой таких ресурсов

В преддверии длинных майских праздников активизировались мошенники, которые создали сеть фейковых страниц, на которых якобы можно приобрести билеты на "Сапсан". 

На самом деле большая часть таких страниц предназначена для кражи данных банковских карт и денежных средств, пишет РБК с ссылкой на Group-IB. Сейчас "РЖД" старается заблокировать подобные ресурсы, однако часть из них продолжает функционировать. 

Как правило, фейковые сайты работают с мобильных телефонов, реже – с персональных компьютеров. Если пользователь переходил по ссылке, он попадал на фишинговый сайт, который визуально очень похож на оригинальный, однако имеет другой домен. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало о новом виде мошенничества. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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