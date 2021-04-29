Пресс-секретарь ответил на вопрос, будут ли снова принимать меры на фоне пандемии

Дмитрий Песков признался, что не знает о планах правительства продлить нерабочие дни после 10 мая на фоне пандемии.

Беседуя с журналистами, голос Кремля отметил, что ему неизвестно о намерении властей продлить выходные, пишет РИА "Новости". При этом пресс-секретарь рассказал, что у Владимира Путина во время майских праздников будет весьма плотный график.

С 4 до 7 публичных мероприятий не планируется, но уже с 8 мая у президента начнется напряженный рабочий график.

"Но график, вы знаете, у главы государства график, он постоянно рабочий, то есть публичных (мероприятий) не запланировано, это не означает, что он не будет работать",

– объяснил Песков.

Напомним, что в этом году майские праздники растянутся на полторы недели – с 1 по 10 мая. Решение было принято 23 апреля. Инициатором выступила Анна Попова, которая отметила, что в связи с напряженной эпидемиологической обстановкой такое решение будет верным.

Однако отдохнут на майские не все. Нововведение не затронет некоторых граждан. Например, тех, кто трудится на предприятиях, которые "не останавливаются". Также продолжат работать сотрудники предприятий, где нет нормированного рабочего графика.

Однако школьники отдохнут абсолютно точно, поскольку учащиеся уйдут на каникулы с 1 по 10 мая.