Продукты следует хранить правильно

Многие хозяйки заполняют нижние ящики в холодильнике фруктами, овощами и зеленью. И, как правило, никто не обращает внимания на то, что изготовители техники настоятельно рекомендуют так не делать. Так для каких же продуктов предназначены нижние отсеки?

На нижний уровень холодильника лучше и быстрее всего поступает холод, поэтому там самая низкая температура. Именно по этой причине свежие овощи и фрукты туда не класть, потому что они могут быстро перемерзнуть и стать непригодными для употребления. Конечно, хранить продукты в этом отделе очень удобно, но не делайте этого, если не хотите, чтобы еда испортилась раньше срока.

Зато на низких отсеках можно хранить охлажденные мясо и рыбу. Также туда можно поместить продукты, которые нуждаются во временном охлаждении. Как правило, изготовители указывают на отсеках те категории продуктов, которые можно в них хранить. Главное помнить о правиле соседства и хранить сырые мясо и рыбу подальше от уже готовых блюд и продуктов. И помните, что охлажденное мясо хранится не более 3 дней.

Возвращаясь к фруктам и овощам, их стоит хранить на самых высоких полках. И, кстати, тоже отдельно друг от друга, чтобы продлить срок хранения и не навредить вкусовым качествам.

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