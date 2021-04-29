Суданцы заявили о важности размещения базы ВМФ РФ для страны

Суданцы заявили о важности размещения базы ВМФ РФ для страны
Фото: MOD Russia/Twitter.com/www.globallookpress.com
В последние сутки после фейковых заявлений о заморозке соглашения по российскому пункту МТО в Судане в соцсетях и СМИ развернулась дискуссия по поводу строительства этого объекта Минобороны РФ в африканской стране

Пользователи и эксперты сходятся в том, что такой актив важен для страны как с точки зрения поддержания высокого геополитического статуса сильной державы, так и для развития экономических связей в регионе.

И Россия, и ее суданские партнеры заинтересованы в открытии нового опорного пункта. Единственный, кто в этой ситуации недоволен – западные страны, которые упускают возможность усиления своего влияния в Северной Африке. Следствием этого недовольства и стали вбросы о заморозке соглашения. При этом буквально несколько дней назад вышел материал, где жители Порт-Судана в интервью корреспонденту "Аргументы и Факты" рассказали, что очень ждут открытия российской военно-морской базы на Красном море.

Вице-директор поставщика продуктов для корабельных поваров Sea Pride Ихаб Сидки поделился, что экипаж из РФ, прибывающий в африканскую страну на торговых суднах, всегда заказывает лечо, картофель и гречку.

"Когда подобный запрос идёт, я такой сразу: "О-о-о, это же русские!" К сожалению, гречневую крупу в Судане достать очень сложно, да и лечо не водится. Предлагаем банки с тушеными овощами. Берут также креветок, свежие фрукты, консервы и говядину",

поделился он.

Студентка кафедры русского языка университета Хартума Амани Омар Мухаммед объяснила, почему позитивно воспринимает прибытие россиян после того, как РФ и Судан в декабре 2020 года подписали соглашение о строительстве пункта для базирования ВМФ на Красном море. 

По ее словам, в республике низкие зарплаты и нет работы, поэтому, если появятся вакансии, например, переводчика на российской базе, тогда она без раздумий трудоустроится.

"Мне обидно, что в Порт-Судане нет иностранных туристов. Люди здесь живут очень скромно, никакой возможности заработка. Я крайне рад русским кораблям, пусть моряки приходят за нашим товаром. Это же сотни покупателей!", – сказал местный рыбак.

Бизнесмен Усман аль-Ибрагим подчеркнул, что отношение к Москве в Порт-Судане весьма дружелюбное, поскольку с прибытием российских кораблей местные жители надеются на экономический бум и, соответственно, развитие.

"Сотни человек персонала на базе, заход российских кораблей – это покупка продуктов, сувениров, расцвет кафе, зарплаты для уборщиков, ремонтников, переводчиков", — добавил он.

Работница гостиницы "Абва" отметила, что отрасль в упадке, номера в отелях не ремонтируют, цены растут, часто нет света.

"Я слышала, русские тратят уйму денег в Египте. Нам бы вас сюда!", – завершила она.

Президент России Владимир Путин в ноябре прошлого года подписал указ о размещении пункта материально-технического обеспечения ВМФ в Судане. По условиям соглашения, на базе разместят до 300 военнослужащих, а также смогут швартовать до четырех военных кораблей. Лидер также поручил Министерству обороны РФ подписать соответствующий документ с суданской стороной.

Отдел информации

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