"Боинг" МН17 был разорван на части в воздухе – эксперт

"Боинг" МН17 был разорван на части в воздухе – эксперт
Фото: Dai Tianfang/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Характер повреждений самолета отвергает версию о его поражении ракетой "Бука"

Малайзийский лайнер, потерпевший крушение в Донбассе летом 2014 года, был разрушен на части внутренним взрывом. Он распался в воздухе мгновенно. К такому выводу пришел независимый технический эксперт Юрий Антипов после анализа сохранившихся обломков лайнера.

В Нидерландах уже год идет суд по этому делу. Четверых обвиняемых подозревают в причастности к выстрелу "Бука", который, якобы, мог привести к крушению самолета. Иначе говоря, если катастрофа МН17 произошла по другой причине, обвиняемые будут автоматически оправданы. Антипов как раз и утверждает, что "Боинг" рухнул не из-за внешних, а из-за внутренних повреждений.

В частности, он обращает внимание на положение кресла и ног капитана судна: все говорит о том, что в момент крушения самолетом управлял второй пилот, то есть первый решал другие проблемы. Бортовой самописец, записывавший звуки в кабине пилотов, звука от ракеты "Бука" не зафиксировал, при этом резкое повышение шума двигателей слышно отчетливо, говорится в статье Newinform.

Сохранившиеся детали с лайнера, в частности, от кухонного пресса, свидетельствуют о том, что на борту в один миг отключилось все электропитание. Если учесть, что радар "Утес-Т" в момент ЧП отметил в небе три больших фрагмента самолета, летящих отдельно, можно сделать вывод, что лайнер был взорван изнутри и тут же распался на части.

"Анализ траекторий движения этих обломков наглядно указывает, что начали движение эти обломки из одной точки пространства, где за мгновения до этого находился еще неразрушенный самолет",

– указывает Антипов.

Ранее он также доказал, что "Бук" не был причиной крушения, поскольку на обломках нет свидетельств поражения самолета с земли.

В апреле нидерландский судья, занятый в процессе по МН17, рассказал о том, что эксперты "Алмаз-Антея" опрошены. Их ответы должны быть учтены судом. 

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость220009
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Как же так?? Вед ие хохли сбили, я сам видел, и тетя таня говорила во дворе тоже самое, мочи хохловвв америкосоввввв хтфуууу на вас
Гость211668
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Гость218030
а российский "Бук" без одной ракеты чисто случайно несколькими днями позже поехал из колорадского логова лугандонии
в рашу
Учитывая сколько лет идёт расследование, можно только сказать что оно однозначно идёт не в том направлении. Так как в этом направлении даже за уши притянуть не получается РФ к этой проблеме. Ищите следы у хохлов. Всё говорит именно об этом.
Гость219676
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Гость218030
а российский "Бук" без одной ракеты чисто случайно несколькими днями позже поехал из колорадского логова лугандонии
в рашу
А теперь про бункеры!!!)))
дурачки - в студию!!!!!
Гость219676
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Гость218030
а российский "Бук" без одной ракеты чисто случайно несколькими днями позже поехал из колорадского логова лугандонии
в рашу
А Российский Бук не ехал по территории хохлостана. Только хохлам не говори, а то у них мир наизнанку вывернется.
Гость220589
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Гость218030
а российский "Бук" без одной ракеты чисто случайно несколькими днями позже поехал из колорадского логова лугандонии
в рашу
Там видимо снайпер сидел - чтоб одной ракетой, на предельной высоте и дальности , да без доп. средств целенаведения. Такие ракетчики нам нужны.....
Гость211668
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Гость218030
а российский "Бук" без одной ракеты чисто случайно несколькими днями позже поехал из колорадского логова лугандонии
в рашу
Уже доказано что это был видео-мондаж. Причём достаточно известными западными экспертами в этих вопросах. Меняй пластинку.
Гость218030
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а российский "Бук" без одной ракеты чисто случайно несколькими днями позже поехал из колорадского логова лугандонии
в рашу
Гость220589
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Поляки утверждают что нашли тротил на обломках самолета качинского спустя несколько лет. Если самолет был взорван почему не найден тротил на обломках или его не искали?
Гость218030
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ракета Бука ! видимо последняя версия россиян - самолет развалился на части от взрыва пукана
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