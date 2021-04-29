Характер повреждений самолета отвергает версию о его поражении ракетой "Бука"

Малайзийский лайнер, потерпевший крушение в Донбассе летом 2014 года, был разрушен на части внутренним взрывом. Он распался в воздухе мгновенно. К такому выводу пришел независимый технический эксперт Юрий Антипов после анализа сохранившихся обломков лайнера.

В Нидерландах уже год идет суд по этому делу. Четверых обвиняемых подозревают в причастности к выстрелу "Бука", который, якобы, мог привести к крушению самолета. Иначе говоря, если катастрофа МН17 произошла по другой причине, обвиняемые будут автоматически оправданы. Антипов как раз и утверждает, что "Боинг" рухнул не из-за внешних, а из-за внутренних повреждений.

В частности, он обращает внимание на положение кресла и ног капитана судна: все говорит о том, что в момент крушения самолетом управлял второй пилот, то есть первый решал другие проблемы. Бортовой самописец, записывавший звуки в кабине пилотов, звука от ракеты "Бука" не зафиксировал, при этом резкое повышение шума двигателей слышно отчетливо, говорится в статье Newinform.

Сохранившиеся детали с лайнера, в частности, от кухонного пресса, свидетельствуют о том, что на борту в один миг отключилось все электропитание. Если учесть, что радар "Утес-Т" в момент ЧП отметил в небе три больших фрагмента самолета, летящих отдельно, можно сделать вывод, что лайнер был взорван изнутри и тут же распался на части.

"Анализ траекторий движения этих обломков наглядно указывает, что начали движение эти обломки из одной точки пространства, где за мгновения до этого находился еще неразрушенный самолет",

– указывает Антипов.

Ранее он также доказал, что "Бук" не был причиной крушения, поскольку на обломках нет свидетельств поражения самолета с земли.

В апреле нидерландский судья, занятый в процессе по МН17, рассказал о том, что эксперты "Алмаз-Антея" опрошены. Их ответы должны быть учтены судом.