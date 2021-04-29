Ведущий смог разрядить обстановку очередной байкой на злободневную тему

Популярный российский журналист Андрей Норкин по сложившейся традиции закончил один из недавних выпусков общественно-политической передачи "Место встречи" на телеканале НТВ анекдотом о длительном браке и сложных отношениях с нелюбимой тещей.

Так, в последнем выпуске передачи от 29 апреля гости и собравшиеся эксперты обсудили итоги первых ста дней президентства избранного президента Соединенных Штатов Джо Байдена. После обсуждения актуальной темы телеведущий признался, что не располагает в своем арсенале забавными историями о ста днях, однако вполне готов рассказать смешную небылицу про 100 лет.

– Дорогой, ты не помнишь, где у нас лежит книга "Как прожить сто лет"? Все никак не могу ее отыскать...

– Я решил сжечь эту книгу!

– Господи, ну и зачем?

– Потому что твоя любимая мама хотела ее прочитать, – рассказал анекдот Норкин, после чего сорвал бурю аплодисментов.

Стоит отметить, что анекдоты Андрея Норкина стали устоявшейся традицией телепередачи "Место встречи". Временами журналист связывает свои забавные байки с текущей политической повесткой. Иногда журналист разряжает обстановку анекдотами о жизни простого народа.

Так, в одном из апрельских выпусков "Места встречи" Норкин рассказал анекдот о популярном французском киноперсонаже Фантомасе и папе Римском. По легенде парижский преступник, как и представитель духовенства, оказался российским агентом. Смешную небылицу журналист затравил после оживленного обсуждения о теме диалога между президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.