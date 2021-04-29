Политик вновь заговорил о сокращении рабочей недели

Переход на четыре рабочих дня можно осуществить в качестве экспериментального шага, выбрав тестовые регионы в Российской Федерации. Соответствующее заявление сделал заместитель председателя Совета Федерации Дмитрий Медведев, выступая 29 апреля на круглом столе с представителями профсоюзов.

Так, политик заявил, что в настоящее время в стране проводится работа в области законодательства, связанная с переходом на четыре рабочих дня в неделю. По словам Медведева, процесс сокращения стандартной схемы в 40 часов работы за семь дней неизбежен из-за процессов автоматизации, которые освобождают те или иные рабочие места. Во многом, уверен зампред, такое решение позволит избежать в России безработицы.

Медведев также сообщил, что явное преимущество "четырехдневки" для сотрудников – дополнительный день на восстановление сил и собственное развитие. Эксперимент необходимо проводить постепенно, в региональном масштабе – к примеру, охватить несколько компаний, где можно начинать с сокращения рабочих смен по часам.

Также зампред Совфеда заявил, что ключевое условие для перехода на четыре рабочих дня – сохранение уровня заработной платы в соответствии с трудовым законодательством РФ.

"Не должна падать производительность труда. Потому что в этом случае это дорога в тупик", – приводит РИА "Новости" заявление российского госслужащего.

Днем ранее Медведев заявил, что мир постепенно движется в сторону сокращения стандартной рабочей недели из-за автоматизации многих общественных и экономических процессов.