Медведев назвал способ перехода на "четырехдневку"

Медведев назвал способ перехода на "четырехдневку"
Дмитрий Медведев. Фото: Dmitry Medvedev/www.globallookpress.com
Политик вновь заговорил о сокращении рабочей недели

Переход на четыре рабочих дня можно осуществить в качестве экспериментального шага, выбрав тестовые регионы в Российской Федерации. Соответствующее заявление сделал заместитель председателя Совета Федерации Дмитрий Медведев, выступая 29 апреля на круглом столе с представителями профсоюзов.

Так, политик заявил, что в настоящее время в стране проводится работа в области законодательства, связанная с переходом на четыре рабочих дня в неделю. По словам Медведева, процесс сокращения стандартной схемы в 40 часов работы за семь дней неизбежен из-за процессов автоматизации, которые освобождают те или иные рабочие места. Во многом, уверен зампред, такое решение позволит избежать в России безработицы.

Медведев также сообщил, что явное преимущество "четырехдневки" для сотрудников – дополнительный день на восстановление сил и собственное развитие. Эксперимент необходимо проводить постепенно, в региональном масштабе – к примеру, охватить несколько компаний, где можно начинать с сокращения рабочих смен по часам.

Также зампред Совфеда заявил, что ключевое условие для перехода на четыре рабочих дня – сохранение уровня заработной платы в соответствии с трудовым законодательством РФ.

"Не должна падать производительность труда. Потому что в этом случае это дорога в тупик", – приводит РИА "Новости" заявление российского госслужащего.

Днем ранее Медведев заявил, что мир постепенно движется в сторону сокращения стандартной рабочей недели из-за автоматизации многих общественных и экономических процессов.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость218030
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Гость219676
А давайте. часы переведем, а то коровы жалуются.
А давайте бадминтон сделаем олимпийским
А давайте новый айфон купим.
Кто еще может хоть что-нибудь вспомнить про этого деятеля?
Пропал на несколько месяцев и потом появился опухшим после глобального бухалова
Гость219676
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А давайте. часы переведем, а то коровы жалуются.
А давайте бадминтон сделаем олимпийским
А давайте новый айфон купим.
Кто еще может хоть что-нибудь вспомнить про этого деятеля?
Гость218636
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а не пора ли ему заткнуться со своими советами.один разуже насоветовал
Мойдодыр
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И чего этот уродец лезет не в свое дело? Доверили совбез - пусть будет благодарен и вкалывает на этом поприще! А то похоже решил себе авторитет заработать у либералов!?!
Гость209742
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Уберите это, с позволения сказать лицо, не бесите народ!
Гость218030
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производительность труда в россии ->нулю.
какая разница, сколько дней нихрена не делать 4 или 5 ?
а ну бухать больше будут, дохнуть быстрее, в принципе Медвед прав
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