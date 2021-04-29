Участники "Другого дела" обсудили в Москве концепцию платформы

Участники "Другого дела" обсудили в Москве концепцию платформы
Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Инициаторы рассказали о том, как будут оцениваться задания россиян

В Москве состоялась неформальная встреча участников платформы "Другое дело". В мероприятии приняли участие победитель политического направления "Лидеров России" Максим Древаль, замглавы Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров, а также остальные представители молодежных проектов. Известно, что полноформатный запуск платформы состоится уже в начале лета.

Как объяснил Древаль, основой платформы является игровая механика. Организаторы решили геймифицировать сложные процессы для развития необходимых навыков. Каждого участника ждут приятные бонусы за выполненное задание. Для этого необходимо успешно решить общественно полезные задачи.

На платформе разместят более 3,5 миллиона призов при поддержке от 50 партнеров. Сложность задачи будет оцениваться судейским составом исходя из трудоемкости, потраченного времени и степени вовлеченности в процесс самого участника. 

В мае пройдет презентация платформы "Другое дело" для пользователей, а в июне состоится запуск платформы. В это же время откроется регистрация для участников и станут доступны первые задания.

Егор МАЛКОВ

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