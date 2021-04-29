Президент Украины стал совершенно иным человеком, считают эксперты

Прошло практически два года после инаугурации Владимира Зеленского. Психологи и физиогномисты попытались проанализировать внешние изменения в украинском лидере. По мнению специалистов, за какое-то двухлетие открытый и уверенный в себе человек повзрослел, посерьезнел и сильно в себе замкнулся.

Как отмечает психолог Елены Рыхальская, когда-то Зеленский выражал свое отношение к миру в подростковой манере: прыгал, хохотал и смеялся. Однако теперь этого нет. Президент Украины сильно посерьезнел и постарел.

На деле же, уверена психолог, глава Незалежной столкнулся со свойственной политикам фрустрацией: многие деятели изначально полны энтузиазма, а затем наталкиваются на стену из обстоятельств, которые не поддаются изменениям.

"Когда планы были одни, а складывается все совершенно по-другому. От этого усталость и разочарование", – заметила специалист в интервью "Вести.ua".

Физиогномист Леонид Золин рассказал, что в начале своей политической карьеры Зеленскому очень нравилась власть. Для украинского лидера характерна "родительская модель поведения" из-за смотрящего вниз кончика носа – то есть внимание президента концентрируется вокруг материального.

"Он немного располнел, также у него поменялась структура лица. Очень сильно увеличилась нижняя треть – это говорит о том, что он застрял в материальных и событийных вопросах", – проанализировал поведение Зеленского эксперт.

В целом же, отмечает Золин, для устойчивых изменений личности достаточно 40 дней. А за два года об изменениях в мимике и теле Зеленского можно уже говорить с полной уверенностью.

Ранее психолог Светлана Чунихина проанализировала поведение президента Украины в ходе официальных встреч. Специалист отметила одну интересную особенность.



