Одним из наставников конкурса "Лидеры России" стал заместитель гендиректора РЖД

Одним из наставников конкурса "Лидеры России" стал заместитель гендиректора РЖД
Фото: лидерыроссии.рф
Чиновник надеется найти настоящих профессионалов в сфере IT

Заместитель гендиректора РЖД Евгений Чаркин стал одним из наставников конкурса "Лидеры России". Чиновник объявил о наборе участников, которые захотят попробовать свои силы в треке "Информационные технологии".

Отмечается, что зарегистрироваться можно будет до 17 мая включительно. Оставить заявку нужно на сайте ЛидерыРоссии.рф. Цель трека заключается в том, чтобы найти специалистов, желающих изменить будущее с помощью информационных технологий.

Чаркин выразил надежду на то, что участники "станут проводниками современной цифровой культуры", и это позволит им успешно продвигаться по карьерной лестнице.

Евгений Игоревич заявил – РЖД может похвастаться большим опытом, связанным с применением разнообразных технологий. Он рассказал, что в позапрошлом году компания прибегла к Стратегии цифровой трансформации.

"В ее рамках разрабатываются восемь цифровых платформ и более 50 сервисов и продуктов на их основе", – объяснил Чаркин.

Принять участие в треке могут люди до 55 лет, имеющие управленческий опыт не менее двух лет. Те, кому посчастливится стать победителями, получат наставников, которые являются профессионалами в своей области. Кроме того, они будут приглашены на работу в органы госвласти и подведомственные организации, а также в компании с государственным участием и крупные холдинги. Финалисты получат возможность стать участниками международных ИТ-форумов и получить ценный опыт на стажировках. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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