Пенсионерку обвинили в крупном мошенничестве по делу о земельном участке

Женщина получила четыре года условно

Еще в 1993 году шведский гигант IKEA арендовал участок на 23-м километре Ленинградского шоссе, где несколько лет спустя открылся бизнес-центр. В 2011 году компания приобрела землю. Год спустя "Химки-Молжаниново", владевшее участком с 1991 по 1993 годы, выразило свои претензии, однако по итогам многолетнего спора суд принял решение в пользу IKEA.

Однако в 2016 году правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении двоих чиновников из администрации Химок. Они скончались до предъявления обвинений, и главным фигурантом стала Марина Дунюшина, бывшая глава Химкинского земельного комитета – аналога Росреестра в 1990-х, госоргана, не входившего в состав местной администрации. Ее обвинили в крупном мошенничестве: по версии обвинения, экс-чиновница неведомым образом подделала документы, подтверждающие принадлежность участка государству. То есть Дунюшина якобы "похитила" землю в пользу государства, а затем продала ее IKEA.

Так, по словам потерпевших, территорию в 1993 году никто не арендовал, а строительство на участке началось не раньше чем через 11 лет после этой даты. По итогам многомесячного судебного процесса сторона обвинения представила более десяти свидетелей, которые постоянно делали противоречивые заявления, путаясь в собственных показаниях. Один утверждал, что за несколько лет ни разу не замечал строительства гигантского здания, проезжая каждый день по шоссе.

Защите дали лишь трехдневный срок на представление своей точки зрения. Сторона Дунюшиной попросила приобщить к делу доказательства отсутствия ее вины и обращалась за допросом свидетелей, однако суд ответил отказом. Также суд не стал приобщать копии газетных материалов событий тех лет, заверенные в РГБ. В них утверждалось, что договор об аренде со шведской компанией заключили в 1993 году, а начало строительства развязки на участке стартовало точно до 2000 года.

Как пишет Lenta.ru, Дорогомиловский районный суд Москвы принял решение о признании Дунюшиной виновной в крупном мошенничестве, приговорив ее четырехлетнему условному сроку. Пенсионерка также должна выплатить штраф в полмиллиона рублей.