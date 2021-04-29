Секрет кроется в особом формировании культуры

Все огородники мечтают о том, чтобы каждая культура на их участках приносила богатый урожай. Расскажем, как собрать большое количество огурцов, посадив лишь шесть семян.

Хорошей урожайности способствует правильное формирование огуречных кустов.

Как формировать огуречные кусты

Формировать огурцы следует в три ствола. То есть, помимо основного стебля необходимо оставить еще два пасынка. Из них впоследствии вырастут полноценные стволы. Все части растения нужно подвязывать.

Получается, что на одном корне растет огурец в три ствола. На каждом из них формируются боковые отростки. Эти пасынки нужно прищипывать после второго огурца.

Что касается крупных листьев, около которых плоды уже собраны, то от них нужно избавляться. Тем самым вы откроете для огурцов больше доступа к свету.

В конечном итоге после посадки шести семян вы получаете 18 кустов.

Важные нюансы

С помощью данного метода лучше всего выращивать плетистые огурцы корнишонного типа.

Преимущества подобного формирования

Первым плюсом является удобный доступ к культуре. Вы можете без труда добраться до каждой части куста, не путаясь в его зарослях.

Еще одно преимущество – экономия семян. Вам не придется тратить много средств на частую покупку посадочного материала.

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