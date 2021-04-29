Каким категориям пенсионеров положен налоговый вычет за дачу

Для пожилых россиян предусмотрен специальный порядок

В России пенсия не считается доходом, поэтому обычно старики не могут получить налоговый вычет при покупке жилой дачи. Однако исключения все же бывают. 

Адвокат Виктор Андреев объяснил в разговоре с "МИР24", что пенсионеры могут "уменьшить на возникший сегодня налоговый вычет старые доходы". Например, если дача куплена в 2020-м, то рассматриваться могут доходы за три года до этого.

То есть это возможно для тех пенсионеров, которые ушли на заслуженный отдых лишь недавно. Также уменьшить на налоговый вычет можно тем пенсионерам, у которых есть доход от сдачи недвижимости в аренду. 

Если участок под домом был выделен под индивидуальное жилищное строительство, то год возведения здания не важен. Если нет, то вернуть налоговый вычет можно лишь при условии, что дом построен после 2019-го и является жилым. 

Полина ИВАНОВА

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