Больше всего случаев коронавируса выявлено в Пушкино и Люберцах

В целом в регионе на сутки заболели 632 человека

В Московской области антилидерами по количеству инфицированных коронавирусом за сутки стали Люберцы и Пушкино. Свежую статистику сегодня представил региональный Минздрав.

В Люберцах выявлено 63 новых случая, в Пушкино – 62. Далее идут Королев и Красногорск – по 46 заболевших граждан, Раменский округ – 43, Балашиха - 36 и Мытищи – 30.

За ними следуют Сергиево-Посадский округ – 25 подхвативших COVID-19, Дмитровский – 23, Одинцовский – 21, Богородский – 20, Орехово-Зуевский – 16.

Общее число инфицированных в области составило 632 человека, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Накануне глава регионального Минздрава Светлана Стригункова сообщила, что прививку против коронавируса уже сделали свыше 800 тыс жителей области.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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