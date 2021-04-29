Умер обвиняемый в госизмене физик Виктор Кудрявцев

Дело против ученого было приостановлено в 2020 году из-за состояния его здоровья

На 78-м году жизни скончался ученый-физик Виктор Кудрявцев, обвиняемый в государственной измене. Об этом сообщил его адвокат Иван Павлов в "Фейсбук".

"Умер наш подзащитный Виктор Кудрявцев <...>. Он был прекрасным человеком и ученым", – написал с соцсети юрист.

Физика арестовали в июле 2018 года. По версии следствия, Кудрявцев, будучи сотрудником Центрального научно-исследовательского института машиностроения, отправлял секретные данные в Фон-Кармановский институт гидродинамики (научно-исследовательский центр НАТО), с которым ЦНИИмаш работал над совместным проектом.

В сентябре 2019-го ученого отпустили из СИЗО под подписку о невыезде. В прошлом году предварительное расследование по делу о госизмене было приостановлено из-за болезни Кудрявцева.

Как отметил сегодня адвокат Павлов, "год и два месяца в "Лефортово", по абсурдному обвинению, совершенно подорвали его здоровье".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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